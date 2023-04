Décès, ce dimanche, de Ibrahima Séne du Pit Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Sène, membre éminent du Parti de l’indépendance et du Travail (Pit), est décédé ce dimanche matin, 9 avril 2023. La levée du corps aura lieu demain, lundi 10 avril à 10h à l’hôpital Principal de Dakar, suivie d’un transfert funéraire pour l’enterrement à Mékhé, vers 14h. Dans un avis, la famille du defunt homme […] Ibrahima Sène, membre éminent du Parti de l’indépendance et du Travail (Pit), est décédé ce dimanche matin, 9 avril 2023. La levée du corps aura lieu demain, lundi 10 avril à 10h à l’hôpital Principal de Dakar, suivie d’un transfert funéraire pour l’enterrement à Mékhé, vers 14h. Dans un avis, la famille du defunt homme politique et intellectuel de la Gauche, dit « au revoir à un patriote, à un chevronné des droits du peuple et des devoirs des citoyens ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-ce-dimanche-de-ibrahima-...

