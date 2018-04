Décès d'Habib Faye : Wally et Viviane annulent leurs concerts

Après Youssou Ndour, c'est au tour des chanteurs Viviane et Wally d'annuler les dates de leurs prochains concerts.

Wally Seck qui devait se produire, samedi, au Cices a annoncé l'annulation de ce "concert anniversaire". Quant à Viviane, elle devait jouer, le 1 er mai, à Sorano.

Habib Faye a été le directeur artistique du concert de Viviane au Zénith à Paris, en mars dernier. Et a accompagné la chanteuse à ce voyage. L'ancien bassiste du Super Etoile est décédé, ce mercredi, à l'âge de 54 ans.



