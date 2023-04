Décès d’un grand Commis de l’état : Oumar Sow a trompé tout son monde ! Nous avons appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès du Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture, Monsieur Oumar Sow. Grand commis de l’Etat, Oumar Sow s’est en allé ! Il a trompé tout son monde d’amis, de parents, de collègues et de condisciples talibés mourides.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Il est parti comme il était venu dans ce bas monde c’est-à-dire discrètement. Mon dirpub Mamadou Oumar Ndiaye et moi, avons eu le plaisir et le privilège de connaitre cet homme aux qualités sociales et professionnelles multidimensionnelles qui incarnait l’esprit républicain.



Un homme qui avait un sens élevé de l’Etat, caractérisé par la réserve, le travail, le respect des textes, l’éthique, et le sens de la mesure. Pas plus tard il y a quelques semaines, Oumar Sow en sa qualité de directeur de l’Urbanisme nous a rendu visite, ici, dans les locaux du « Témoin » pour nous présenter avec beaucoup de passion le projet de la nouvelle ville de Thiès que le président Macky Sall lui a confié.



Au cours d’une longue causerie, Oumar Sow a eu à confier à Mamadou Oumar Ndiaye ceci « Tu sais M.O.N, je ne compte pas me reposer tant que les autres grands projets d’Urbanisme du président de la République ne seront pas réalisés et inaugurés. Il m’a offert une somme de 10.000 euros en me conseillant d’aller, toutes affaires cessantes, me reposer et me soigner car je suis malade, j’ai un cœur fragile ! Mais me reposer tant que les projets du Président ne seront pas achevés, jamais ! Je veux toujours continuer à servir Serigne Touba et le président Macky Sall » avait confié notre défunt Oumar à notre directeur de publication.



Sans être alité, Oumar Sow était souffrant mais il ne s’est jamais plaint de sa maladie puisqu’il tirait sa force du travail et du social, ses deux moteurs qui le faisaient fonctionner, lui le grand éleveur qui aimait toujours aider ses semblables.



Avec son décès, le Sénégal perd un grand bâtisseur public, un grand commis de l’Etat, un modèle achevé de fidélité et de loyauté. Nous garderons d’Oumar Sow le souvenir d’un ami d’exception, bienveillant, aux qualités humaines extrêmement rares. Que la terre lui soit légère. Que Dieu lui aménage un espace paradisiaque aux côtés de son marabout et guide Serigne Touba Khadim Rassoul

Le Témoin



