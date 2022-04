Décès de Astou Sokhna : Une pétition contre l’hôpital de Louga enregistre des milliers de signatures En attente d’une césarienne en urgence, Astou Sokhna est décédée tragiquement à l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye après plus de 20h de souffrance. Astou Sokhna a souffert de 09h 30 à 05h 30 du matin dans l’indifférence totale. L’indignation qui s’en est suivie a conduit un collectif d’internautes à initier sur change.org une pétition pour «mettre fin à toutes les formes de violences que subissent les femmes à l'hôpital de Louga».

Lundi, sur les coups de 21h00, la pétition avait déjà fait un bon petit bonhomme de chemin. Elle a enregistré plus de 18.000 signatures en seulement quelques heures et se poursuit.



Comme toute femme à terme de grossesse, Astou s'est rendue à l'hôpital pour, enfin, poser les yeux sur ce petit être qu'elle a porté durant neuf mois. Hélas, son rêve ne se réalisera jamais, car la faucheuse l'a emportée ainsi que son bébé dans des conditions brutales et inhumaines.



Alors qu'elle devait subir en urgence une césarienne comme l'indique son dossier médical, Astou a rendu l'âme après 20 longues heures de souffrance, dans l'indifférence totale d'un personnel médical réputé dans le mauvais traitement des malades», dénoncent les signataires de la pétition.

Tribune



