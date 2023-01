Décès de El Hadj Dame Diop Mansour: les condoléances de l'association Jama Atoun Nour Assouniya

Le président et les membres de l'Association Jama Atoun Nour Assouniya ont le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu d'El Hadj Dame Diop Mansour, membre du comité de pilotage.



Décès survenu ce mardi 17 janvier 2023 au Maroc. Jama Atoun Nour Assouniya présente ses condoléances à sa famille, au khalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la famille de Seydil Hadk Malick Sy (rta) et à la communauté.