Décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien Ministre des Finances et du Budget : Amadou Bâ suspend sa campagne La perte brutale, hier lundi 4 novembre 2024, de l’ancien Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, a engendré beaucoup de souffrance en Amadou Bâ. La douleur, la tristesse et la consternation étaient perceptibles dans le trémolo de sa voix et la gravité de son visage, au moment de sa déclaration pour suspendre sa campagne électorale de 24 heures. Le temps de retourner à Dakar pour se mettre au chevet de la famille de son ancien collègue décédé brutalement à Londres, des suites d’une courte maladie.

Le cheminement entre le leader de Jamm ak Njarin et son ancien collègue, remonte à plus de 25 ans. « Les agents et les habitués du Ministère des Finances connaissent notre proximité et notre complicité. Nous sommes donc, tous deux, de purs produits du ministère, où il a rendu des services inestimables à l’Etat du Sénégal .»



« Dans la conception et la réalisation du Plan Sénégal Émergent (PSE), celui qui était devenu plus qu’un collègue, pour ne pas dire un jeune frère, a été tant dans la mobilisation des ressources financières que dans la gestion budgétaire du référentiel des politiques publiques, ces douze dernières années. »



C’est pourquoi Amadou Bâ a affirmé que «Moustapha Ba est l’un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux qu’il n’ait jamais connus. « Nous avions des liens personnels. Nos familles sont très liées .» C’est fort de tout cela que le chef de file de la Nouvelle Responsabilité a décidé de suspendre, pour aujourd’hui et demain, sa campagne électorale. Le temps de retourner à Dakar, pour voir avec les proches du défunt, ce qui doit être fait.







