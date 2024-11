Décès de Mamadou Moustapha Bâ : L'hommage d'Idrissa Seck

Les hommages se prolongent suite au décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, survenu lundi 4 novembre 2024, à l'âge de 59 ans. Dans un communiqué, le parti Rewmi d'Idrissa Seck a rendu hommage à l'ancien ministre, informe "PressAfrik".



Le Parti RÉEW MI a appris avec peine, le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget, qui a servi le Sénégal pendant plus de trois décennies.



Le président Idrissa Seck et le Parti RÉEW MI présentent leurs condoléances attristées à sa famille, à ses proches et au peuple sénégalais, tout en priant le Seigneur d'accorder Sa Miséricorde et Son Pardon au défunt.