Décès de Moustapha Ba: Les hommages de Makhtar Cissé

L’ancien ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé fait partie des personnalités civiles et militaires les mieux placées pour rendre un vibrant hommage à Mouhamadou Moustapha Ba. Ayant partagé la place d’armes du Prytanée militaire de SaintLouis avec le défunt, l’ancien enfant de Troupe Makhtar Cissé se dit anéanti « J’ai appris avec une infinie tristesse, le rappel à Dieu de mon frère, collègue et ancien du Prytanée militaire, Mouhamadou Moustapha Ba. J’ai veillé hier toute la nuit avec la nouvelle pour finalement me convaincre qu’elle était fatalement vraie. C’est une immense perte pour le Sénégal en général et l’État en particulier. Mouhamadou Moustapha Ba fut un homme d’une exquise courtoisie, d’une grande générosité intellectuelle et doté d’une grande culture d’État. Un homme bon et de bien. Puisse le Seigneur le couvrir de sa très grande Miséricorde ! Repose en paix, cher ancien, cher frère ! », a écrit sur X (ex Twitter) l’ancien ministre de l’Intérieur Makhtar Cissé à l’endroit de son grand-frère, camarade d’armes, feu Mouhamadou Moustapha Ba, rapporte LeTémoin.