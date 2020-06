Décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, khalife Général de Thiénaba : message de compassion et condoléances de l’APR Avec le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, khalife Général de Thiénaba, le Sénégal vient encore une fois de perdre un homme d’une dimension religieuse exceptionnelle.

Le Président Macky SALL, les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR) s’inclinent devant la mémoire de l’illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées à toute la Communauté religieuse de Thiénaba et à la Oummah Islamique.



Héritier d’une tradition spirituelle incarnée par le Vénéré AmaryNdackSeck, fondateur de cette branche de la Tidjania, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck a marqué son époque par son engagement au service de la communauté musulmane.



Avec sa disparition, le Sénégal perd une autorité religieuse reconnue dans le domaine de l’exégèse du Coran.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l'accueille dans Son éternel Paradis.



Le Porte-parole national

Seydou Gueye





