Décès de l’ancien Député El Hadji Malick Gueye: Le Saloum perd une personnalité politique de premier plan Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral et responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds), est décédé. M. Guèye, également ex-président de la Fédération départementale libérale de Kaolack, laisse un grand vide sur la scène politique locale, notamment dans son bastion de Latmingué. KAOLACK – La nouvelle est tombée dans la matinée de dimanche. El […] El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral et responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds), est décédé. M. Guèye, également ex-président de la Fédération départementale libérale de Kaolack, laisse un grand vide sur la scène politique locale, notamment dans son bastion de Latmingué. KAOLACK – La nouvelle est tombée dans la matinée de dimanche. El Hadji Malick Guèye, ancien député de la coalition Sopi originaire de Latmingué, dans le département de Kaolack, s’est éteint, dans la nuit du vendredi 12 à samedi 13 avril, à l’âge de 65 ans. De sources proches de sa famille, cet opérateur économique qui a fait fortune dans le Golfe arabique avant de se lancer dans la politique était alité depuis quelques semaines. Ceci explique, du reste, son absence remarquée lors du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Il avait, contre toute attente, choisi de soutenir le candidat de la coalition « Idy 2024 » après l’annonce de Macky Sall officialisant son désistement pour ces joutes électorales. Avec la disparition de cette figure emblématique de la classe politique régionale, c’est une page qui se tourne dans le Saloum. Jeune étudiant en arabe passé par l’Égypte, le Soudan et l’Arabie Saoudite, il s’était établi dans ce dernier pays où il a démarré une riche carrière dans les affaires. Revenant souvent dans son fief de Latmingué, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Kaolack, El Hadj Malick Guèye est piqué par le virus de la politique. Il met en place, à la fin des années 1990, le mouvement de soutien « Dolel Abdou » pour renforcer le successeur du Président Senghor, une plateforme politique dont la popularité finit par faire ombrage à l’ancien questeur de l’Assemblée nationale Abdoulaye Diack, tout puissant responsable socialiste dans le département. Une cohabitation difficile qui a pris fin au lendemain de la défaite de Diouf à la présidentielle de 2000. Rejoignant le Pds, l’ancien Conseiller du Président Wade pour le Moyen-Orient connaît son heure de gloire politique avec un mandat de député et sa nomination pour diriger la Fédération départementale de Kaolack. Une juste récompense pour ce dernier qui a permis la réalisation d’un forage à Dangayoudou et le bitumage de la route Kavil-Latmingué grâce à un financement de la coopération avec l’Émir de Sarjah, un pays membre des Émirats Arabes Unis (Eau). Passé par la suite à l’Alliance pour la République (Apr), il ne s’y est jamais épanoui, préférant mettre en place, en 2023, le Parti populaire/Natangue Askan Wi. Son dernier coup d’éclat politique a été de choisir l’ancien Premier ministre Idrissa Seck comme candidat à la dernière présidentielle. Mais, terrassé par la maladie, il a brillé par son absence lors de la campagne électorale et le jour du scrutin dans son village natal de Latmingué où il jouit d’une popularité incontestable. Élimane FALL (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-lancien-depute-el-had...

Accueil Envoyer à un ami Partager