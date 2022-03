Décès des 14 manifestants non encore élucidés : Seydi Gassama compte saisir la cour de la Cedeao Voilà un an jour pour jour que 14 sénégalais ont trouvé la mort en pleine rue dans le cadre des manifestations contre l’arrestation d’Ousmane Sonko. Le directeur exécutif d’Am - nesty international compte saisir la cour de la CEDEAO si rien n’est fait.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mars 2022 à 09:09

Interpellé, sur cette affaire, Seydi Gassama défend que «c’est une situation qui n’est pas acceptable parce que ces personnes ont des droits. Ces personnes sont tuées lors de manifestations, il faut qu’on ouvre des enquêtes qu’on essaie de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces personnes sont décédées. Il faut qu’on rende justice à leurs familles».



Se voulant plus explicite à ce sujet, il ajoute : «On ne peut pas accepter au Sénégal qu’à chaque fois que des personnes meurent, que le pouvoir cherche à couvrir toutes ces morts du voile de l’impunité».



Pour preuve, explique M. Gassama, «en 2011-2012 il y a 10 personnes décédées à l’exception du cas Mamadou Diop et pour aucune de ces autres personnes justice n’a été menée. Le pouvoir a essayé avec l’argent du contribuable d’indemniser les familles et de passer par nous». «Nous ne l’accepterons plus cette fois-ci », a-t-il commenté. Parce que, renseigne-t-il, il y a des familles qui ont porté plainte et des personnes blessées qui ont porté plainte.



«Si la commission d’enquête annoncée n’est pas mise en place, si les plaintes déposées ont été classées sans suite bien entendu, nous allons, avec l’aval des familles et en rapport avec les avocats, porter l’affaire devant les juridictions internationales. Cela à commencer avec la cour de justice de la CEDEAO», a averti Seydi Gassama





Interpellé sur le fait que l’Etat se défend d’être responsable dans cette affaire, M. Gassama note que «c’est la commission d’enquête qui doit établir la responsabilité des forces de sécurité pour ce qui concerne ces morts».



« On ne peut pas avant d’avoir cette commission d’enquête dire que ma responsabilité n’est pas engagée. Un Etat ne doit pas agir de la sorte. Dans tout Etat normal, lorsque des personnes décèdent, il émet la lumière et poursuit les personnes incriminées. Et c’est d’emblée que la responsabilité n’est pas engagée qu’on ne fait rien. Donc on va porter l’affaire devant les juridictions internationales si rien n’est fait», a-t-il assuré.



Face à cette situation, il propose des solutions. «Il faut plusieurs choses à la fois. Il faut, d’un côté, mettre en avant la formation des agents de sécurité. On ne dit pas aux forces de sécurité qu’ils se laissent tuer par des manifestants. L’usage de la force est autorisée d’une manière très précise.



En d’autres circonstances, on ne doit pas tirer sur des manifestants. Le policier aux Parcelles Assainies a foncé sur la personne, il l’a tué et ça c’est un acte criminel. Jusqu’à aujourd’hui ce policier n’a ni été suspendu ni traduit en justice. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Donc, il faut insister sur la formation. Mais surtout il faut combattre l’impunité», a recommandé M. Gassama

Bes Bi



