Décès du Président Ahmadou Serigne BA : Un Hommage à un Magistrat et un Pilier de la Communauté C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès du Président Ahmadou Serigne BA, survenu ce jour à l'hôpital principal. La perte de ce grand homme laisse un vide immense dans le cœur de sa famille, de ses amis, de ses collègues et de la communauté tout entière. En tant que membre éminent de l'Ordre national du lion et l'ancien bras droit de Serigne Abdou Ahad Mbacké, le Président Ahmadou Serigne BA a consacré sa vie à servir sa nation et sa foi.



Né avec un esprit brillant et un dévouement inébranlable à la justice, le Président BA a choisi la voie de la magistrature pour faire valoir la loi et la justice. Sa carrière remarquable en tant que magistrat a été marquée par son intégrité, son professionnalisme et son souci constant de garantir un traitement équitable pour tous. Il a été un modèle pour de nombreuses générations de juristes et a laissé une empreinte indélébile dans le système judiciaire de notre pays.



En plus de sa carrière juridique exceptionnelle, le Président Ahmadou Serigne BA était également un fervent défenseur de la paix, de la tolérance religieuse et de la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés. En tant que membre influent de l'Ordre national du lion, il a œuvré sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, en mettant en place des projets sociaux et humanitaires qui ont touché de nombreuses vies.



Le Président BA était également connu pour être le bras droit de Serigne Abdou Ahad Mbacké, un leader religieux vénéré et une figure spirituelle respectée par des millions de personnes. Sa loyauté envers Serigne Abdou Ahad Mbacké et son engagement envers la diffusion des enseignements de ce grand homme ont été inébranlables. Son rôle en tant que confident et conseiller de confiance a grandement contribué à la propagation de la paix, de la spiritualité et de l'harmonie parmi les fidèles.



Parents proches et Alliés ont la profonde douleur de vous faire part du décès de Serigne Ahmadou Ba, magistrat, membre du Conseil de l’Ordre National du Lion, survenu ce Vendredi 06 octobre 2023 à l’hôpital principal de Dakar.

La date de la levée du corps est prévue ce Samedi 07 octobre 2023 à 10h et l’enterrement se fera à Saint Louis à 17h .

Cérémonie religieuse dimanche à Fenêtre Mermoz et nous encourageons tous ceux qui ont été touchés par sa vie et son héritage à se joindre à nous pour lui rendre hommage. En cette période difficile, nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses proches.



Le Président Ahmadou Serigne BA restera à jamais dans nos cœurs comme un homme de principes, un magistrat exemplaire et un pilier de la communauté. Son héritage de justice, de paix et de service continuera d'inspirer des générations futures à œuvrer pour un monde meilleur.



Que son âme repose en paix.







Avis de décès

Famille Becaye BA

Famille Mathew Fall

Famille Abdou Salam Mbodj

Famille Amadou Lika

Famille feue Adja Aida Diop Fatsour

Serigne Sidy Mbacke Khalif Cheikh Abdoul Ahad Ba

Serigne Ahmadou Mactar Mbodj Khalif Dara Khoudouss

Ndeye lika Ba soeur du défunt à Saint Louis

Boubacar Ba frère du défunt à Saint Louis

Seydou Ba frère du défunt à Saint Louis

Sambacor Mar Fall Cousin et beau père du défunt

Alioune Fall cousin du défunt

Medoune Ba ,Fils du défunt

Ndeye Lalla Ba fille du défunt ex agent Sonatel

Papa Ahmadou Ba fils du défunt ex agent du Port autonome de Dakar

Assane Ba fils du défunt en France

Ababacar Ba fils du défunt aux Etats Unis

Ibrahima Ba fils du défunt directeur du capital Humain de l’Apix

Aïssatou Ba fille du défunt au Canada

El Hadj Amadou Ba fils du défunt

Manar Ba Fils du défunt Directeur de société

Mareme Ba fille du défunt , SG secrétaire générale de la Biennale de Dakar

Ndeye Lika Ba fille du défunt, Notaire

