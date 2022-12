Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès du comédien Charles Foster: Hommage de Me Abdoulaye Tine, Président de l’USL au comédien Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| Me Abdoulaye Tine, Président de l’USL (Union Sociale Libérale) rend hommage au comédien et salue « le Parcours d’un grand humaniste au formidable talent artistique »

Nous avons appris aujourd’hui avec une grande tristesse le décès de notre ami Charles Foster, artiste comédien sénégalais mais également un militant des droits de l’homme et de la cause de l’écologique environnementale.



Une nouvelle qui plonge le pays entier dans un immense chagrin en raison du caractère Multidimensionnel de l’homme.



Acteur de télévision, de cinéma, de théâtre et parfois de clips musicaux, il symbolisait également l’artiste engagé au service de sa communauté au travers son implication dans les luttes sociales pour le progrès et le bien être de ses compatriotes.



Charles Fosters aura été de tous les combats, de La Défense des droits de l’homme, au combat pour la sauvegarde de l’environnement, en passant par la préservation de la paix et de la stabilité sociale dans le pays.



Humaniste et solidaire avec les personnes vulnérables telles que les malades, les détenus ,les paysans, et même les étudiants …Charles Foster se voyait également comme un architecte de la cohésion sociale avec son appel permanent au dialogue Islamo-chrétien et à la stabilité nationale.



Il fut donc un citoyen engagé avec un esprit trans partisan qui lui permettait d’échanger, de discuter et de travailler avec les acteurs de tous bords politiques.



Il savait enfiler tous les costumes, se faufiler dans tous les genres, au point qu’il était devenu ces dernières années l’une des icônes du plaidoyer pour la consécration formelle du « statut de l’artiste au Sénégal ».



Nous déplorons la disparition brutale, d’un ami, d’un artiste talentueux dont la voix était devenue ces dernières années une signature de la culture sénégalaise.



Nous adressons nos condoléances émues à sa famille et à tous les artistes du Sénégal.



Adieu Charles, Adieu l’artiste, Adieu le citoyen engagé, Adieu l’homme de paix et surtout paix à ton âme, repose en paix Charles !!!















