Décès du journaliste Ibrahima Dacosta : Un ancien correspondant de l’APS à Diourbel s’en va !

L’APS informe qu’âgé de 72 ans, il est décédé des suites d’une longue maladie et son enterrement est prévu ce jeudi à partir de 17 heures au cimetière Keur Gou Maag, un quartier de la commune de Diourbel.



Selon l’Agence, Ibrahima Dacosta a collaboré durant une vingtaine d’années avec l’APS et en dehors du journalisme, il a également été pendant plusieurs années le directeur technique régional de football de la Direction technique nationale (DTN).



Sportif dans l’âme, il a joué au football dans sa jeunesse au club SEIB (Société électrique et industrielle du Baol) de Diourbel avant d’embrasser une carrière d’entraineur.



Le Groupe Leral exprime sa vive compassion à sa famille, ses parents et proches, tout en priant pour le repos de son âme