Déche et tourmente: Le Collectif des fournisseurs de Le Dantec réclame à l'Etat 4 milliards F CFA

Jeudi 29 Décembre 2022

Cela fait maintenant quelques mois que les portes de l’hôpital Aristide le Dantec sont fermées, laissant ainsi plusieurs personnes désespérées dans le chômage.



Après le personnel, ce sont aujourd’hui le collectif des fournisseurs de l’hôpital de tenir un point de presse pour dénoncer leur situation.



Selon le collectif composé de trente-cinq (35) personnes, l’hôpital leur doit une somme tournant autour de quatre (4) milliards de FCFA. Cependant, malgré les multiples réunions avec le directeur et l’agent comptable, leurs factures restent non soldées.



Ayant approvisionné l’hôpital pendant plusieurs années, ses fournisseurs sont dans le désespoir. Ainsi, ils lancent un appel à l’État du Sénégal pour régler le problème dans les meilleurs délais.

