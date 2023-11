Décision Cour Suprême sur l’affaire Sonko / Sortie de YAW et de LACOS : La réponse musclée du SEP de Benno Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétariat Exécutif Permanent Élargi de Bennoo Bokk Yaakaar n’a pas tardé pour répondre aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et du mouvement dénommé les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. Dans un communiqué lu à Dakaractu, le SEP émet ses regrets et « prend acte de cette intolérable immixtion dans le cours normal de la justice et dans la tentative d’atteinte à son indépendance. Elle traitera comme il se doit toutes les tentatives pour perturber notre démocratie et l’ordre républicain ».







Selon le texte, le SEP reconnaît que « l’engagement politique est un acte de courage ». Toutefois, estime-t-il que « ce ne sera jamais par des voies détournées que l’on convaincra les sénégalais de renoncer à leur liberté pour se laisser manipuler par des politiciens qui se cachent » lit-on dans le communiqué.

