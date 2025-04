Décision du Conseil constitutionnel : l’APR salue un sursaut de légalité face à une tentative de dérive institutionnelle

L’Alliance Pour la République (APR) s’est vivement félicitée de la décision rendue récemment par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution la loi d’interprétation adoptée par la majorité parlementaire issue du parti Pastef. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR a salué ce qu’il qualifie de « sage décision », estimant qu’elle vient mettre un frein à une « tentative de manipulation des textes » par le régime en place.



Le parti fondé par l’ancien président Macky Sall a également exprimé sa reconnaissance aux députés ayant saisi le Conseil constitutionnel, les qualifiant de « défenseurs de la légalité » et du bon fonctionnement des institutions démocratiques.



Pour l’APR, cette décision constitue un revers politique majeur pour le président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko, et leur coalition parlementaire, décrite comme « une majorité mécanique de députés godillots ». Le SEN dénonce « l’amateurisme » du gouvernement actuel, ainsi qu’« une volonté manifeste d’agresser les règles fondamentales qui régissent la République ».



« Ce désaveu expose au grand jour les méthodes cavalières d’un régime en manque de culture républicaine », accuse encore le communiqué, qui appelle les autorités à respecter « sans réserve » la décision du Conseil constitutionnel. Le texte rappelle que celle-ci est définitive, sans recours possible, et s’impose à tous.



Dans cet esprit, l’APR appelle le peuple sénégalais à la vigilance, exhortant les citoyens à « faire face à toute tentative de passage en force » en dehors du cadre légal.



Par ailleurs, le parti dénonce ce qu’il considère comme une « chasse aux sorcières » menée contre d’anciens responsables de l’État, sous couvert de reddition des comptes. Selon l’APR, il s’agit d’un « règlement de comptes politique », qu’il condamne fermement.



En conclusion, l’Alliance Pour la République exige « la libération immédiate des détenus politiques et d’opinion », réaffirmant son engagement pour le respect des droits et des principes démocratiques.