Décision favorable à Sonko au Tribunal de Ziguinchor : les avocats de l’Etat vont saisir la Cour suprême

Les avocats de l’Etat du Sénégal ne comptent pas en rester là. Le Juge ayant donné gain de cause à Ousmane Sonko au Tribunal de Ziguinchor, ils comptent saisir la Cour suprême, nous apprend iGFM.



«Nous estimons que c’est une décision scandaleuse et nous allons la déférer à la censure de la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation», a réagi Me Abdou Dialy Kane au terme de l’audience de ce jeudi. La robe noire commentait la décision du Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, qui a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales.



Me Kane déclare que lui et ses collègues membres du pool des avocats de l’Etat, ne sont pas surpris par cette décision du magistrat. «Le juge a rendu une décision qui ne nous est pas favorable. Mais nous ne sommes pas surpris par cette décision. Parce que l’audience s’est déroulée dans une suspicion. Parce qu’il a été découvert que ce juge a un frère qui était l’adjoint du maire de la commune. Par conséquent, lui-même devait se dessaisir en toute loyauté», indique la robe noire.



Pour Me Abdou Dialy Kane, le juge n’était pas en situation de rendre une décision impartiale dans cette affaire, en raison de ses liens de parenté supposés avec l'adjoint au maire de Ziguinchor.