Découverte du corps sans vie d'un militant du Pds : La victime Koto Kane (59 ans) était le coordonnateur du Pds à Mbao Le corps sans vie de Koto Kane, coordonnateur du Pds (Parti Démocratique Sénégalais) à Mbao, a été découvert près du tableau Baback sous un pont sur la route de Tassette à Thiès. Koto Kane était âgé de 59 ans et avait occupé le poste de premier adjoint de l'ancien maire de Mbao, Mamadou Pouye.



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon une source, Koto Kane souffrait d'une maladie depuis un certain temps et était très actif dans le domaine foncier. Le corps de la victime a été découvert mardi, puis transporté à Dakar le mercredi pour une autopsie.



Le Pds a exprimé sa tristesse et sa consternation face à la nouvelle de la mort de son coordinateur à Mbao. Le parti a appelé à une enquête approfondie sur les circonstances entourant sa mort.



La mort de Koto Kane est un autre exemple tragique de la violence politique qui sévit dans le pays. Le Sénégal a connu une série d'attaques violentes depuis les élections présidentielles de 2019, qui ont été remportées par le président actuel, Macky Sall.



En outre, la mort de Koto Kane rappelle également l'importance de la lutte contre la corruption et l'impunité dans le domaine foncier au Sénégal. Le foncier est devenu un enjeu important dans la politique sénégalaise, car il est souvent utilisé comme moyen de s'enrichir illégalement.



Le Pds a appelé à une enquête sur les circonstances de la mort de Koto Kane, dans l'espoir de faire la lumière sur cet événement tragique. En attendant les résultats de l'enquête, les sympathisants de Koto Kane et du Pds pleurent la perte de leur ami et collègue.



