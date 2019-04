Découvrez l’impressionnant organigramme de la Présidence de la République du Sénégal

La répartition des services de l’Etat à la Présidence de la République impressionne par son organigramme tant dans sa taille que par sa diversité fonctionnelle…avec des services rattachés comme l’Inspection générale d’Etat (IGE), l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), le Cabinet militaire du Président de la République, le cabinet politique, sans oublier le Pôle de Coordination des missions régaliennes.



Pour s’en apercevoir, il suffit de parcourir le Décret n° 2019 – 769 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.



Massène DIOP Leral.net



PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE



1° Cabinet du Président de la République et services rattachés :

– Inspection générale d’Etat (IGE) ;

– Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;

– Commission d’évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics ;

– Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ;

– Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT).



Pôle diplomatique :

– Conseiller (s) diplomatique (s) ;

– Bureau du représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie.



Pôle des affaires protocolaires :

– Service du Protocole présidentiel ;

– Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion.



Pôle Communication et veille stratégique :



Pôle Sécurité :

– Délégation générale au renseignement national (DRN) ;

– Secrétariat du Conseil national de Sécurité.



Pôle de Coordination des missions régaliennes :



– Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ;

– Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;

– Commission nationale de la Gestion des Frontières ;

– Bureau des Cultures Urbaines.



2° Cabinet militaire du Président de la République :

– Etat – Major particulier du Président de la République ;

– Inspection générale des Forces armées ;

– Médecin du Président de la République ;

– Aide de Camp du Président de la République ;

– Gouvernance militaire du Palais ;

– Escadrille présidentielle.



3° Cabinet politique



4° Cabinet du Ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Émergent

– Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) ;

– Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent.



5 ° Services du Palais :

– Hôtel des Palais présidentiels ;

– Intendance des Palais nationaux ;



6° Secrétariat général de la Présidence de la République et services rattachés :

– Contrôle financier ;

– Bureau Organisation et Méthodes (BOM);

– Bureau de suivi ;

– Direction des Moyens généraux ;

– Direction de la Coopération technique ;

– Commission de Contrôle des Véhicules Administratifs (CCVA) ;

– Commission de contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger (CSPIE) ;

– Pôle Economie ;

– Pôle Finances et Fiscalité ;

– Pôle Santé et Sport ;

– Pôle Cohérence territoriale ;

– Cellule de passation des Marchés publics ;

– Bureau du Courrier général et de la Documentation ;

– Service du Parc automobile ;

– Service informatique ;

– Service technique central du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information (STCC/SSI);

– Laboratoire radioélectrique ;

– Bureau d’Assistance sociale ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Formation, Education et Culture ;

– Conseil des Infrastructures ;

– Comité national chargé de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes déplacées ;

– Parc spécial automobile.



7° Autres administrations :

– Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux(APIX)

– Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;

– Agence Nationale pour la relance des Activités en Casamance (ANRAC) ;

– Commission de protection des Données Personnelles (C.D.P) ;

– Commission nationale de Cryptologie ;

– Observatoire National sur l’Investissement (O.N.I) ;

– Observatoire national de la Parité (O.N.P) ;

– Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (CN-ITE) ;

– Comité de pilotage du Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC)

– Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux (B.A.C) ;

– Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) ;

– Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD) ;

– Parc des Expositions de Diamniadio ;

– Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ;

– Ecole nationale de Cybersécurité.

