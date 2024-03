Défaite de Amadou Ba : Moustapha Diakhaté décharge sa colère sur le président Macky Sall L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de la 13é législature est très remonté contre le président sortant Macky Sall. Et ses propos relayés apr sudquotidien.sn montrent sans détour comment l’homme a déchargé sa colère sur Macky.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2024 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour Moustapha Diakhaté, Macky Sall a trahi Amadou Ba raison pour laquelle il devrait être exclu de l’Alliance Pour la République.



«Macky Sall a sacrifié ceux qui étaient avec lui depuis 2008, qui ont combattu à ses côtés contre Wade et qui se sont battus jusqu’à ce qu’il soit élu en 2012 et réélu en 2019. Macky Sall a torpillé la carrière de milliers de militants qui l’ont accompagné toutes ces années durant. Les militants devaient l’exclure de l’APR pour connivence avec l’adversaire PDS», fulmine-t-il.



Selon nos confrères, celui qui a quitté l’APR depuis quelques années et a apporté son soutien à Amadou Bâ estime que Macky Sall est l’artisan de la défaite de son leader.





