Défaite face au Maroc: Les limites d'Aliou Cissé sous fond de...prétextes Aliou Cissé a exprimé sa déception suite à la défaite 3-1 contre le Maroc, en match amical. Aliou Cissé a parlé d’un regroupement difficile avec des absences, des blessures dont celle de Edouard Mendy, dans un contexte de Covid.

Et en face ce soir, il y avait une équipe beaucoup plus agressive, poursuit le sélectionneur, dans son analyse. Les lions de l’Atlas ont empêché les lions du Sénégal de jouer. Pour Aliou Cissé, ses joueurs se sont obstinés à jouer sur les côtés et n’ont pas usé de « verticalité » afin de récupérer les deuxièmes ballons.



Énervé, Cissé averti par l'arbitre, Sergent-Chef dans l'armée malienne



Agacé par certaines décisions arbitrales, le sélectionneur considère que le juge central aurait dû mieux contrôler le match mais reconnaît que le Maroc mérite largement sa victoire.



« Ce soir, je suis malheureux car on a perdu. Nous étions venus ici pour faire un bon résultat. C’est une défaite qui nous fait mal mais il faut savoir se relever », a conclu le sélectionneur national.





