Défection de taille à Pastef Darou Mouhty: Modou Kara Khaya rejoint Thierno Lô et BBY Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Janvier 2022 à 22:40 Ousmane Sonko et Pastef ont enregistré une défection de taille en la personne de Modou Kara Khaya. Il a rejoint Thierno Lô qui fait partie des alliés de BBY. D'ailleurs, il lui a promis de montrer la vidéo de ralliement au Président Macky Sall. C'est lui qui accompagnait Ousmane Sonko dans ses tournées agricoles à Darou Mouhty et dans le département de Kebemer. Il prenait la parole et a participé largement à l'introduction d'Ousmane Sonko dans les familles religieuses de Touba et Darou Mouhty.



