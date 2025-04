Défilé du 65e anniversaire de l'indépendance : Matar Bâ et la population unis dans l'hommage à la Nation (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance, la ville de Fatick a accueilli un défilé officiel marqué par la présence du maire M. Matar Bâ., informe le Soleil-digital



Forces de défense et de sécurité, élèves, associations et autorités locales ont défilé avec discipline et fierté, rendant hommage à la Nation dans une ambiance empreinte de solennité.









