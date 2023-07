Déguerpissement Cité « Imbécile » : le quartier HLM 4 en paie les frais

72 heures après le déguerpissement des occupants de la « cité imbécile » par les autorités, les habitants de cette cité sont éparpillés dans les rues de Dakar. Et aujourd’hui, c’est le quartier HLM 4 qui en fait les frais.



A en croire, Rewmi, des familles entières, des hommes, des femmes entassés dans les rues, et même assis à même le sol occupent désormais le quartier des HLM non loin de la « cité imbécile ».



Se sentant menacés et envahis, les habitants des HLM 4 tirent sur la sonnette d’alarme et interpellent les autorités municipales à régler vite ce problème…