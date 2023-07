Déjeuner offert en l’honneur de l’ambassadeur de France au Sénégal: Les mots forts de Mamadou Diagna Ndiaye et Phillipe Lalliot Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023 à 17:50 | | 0 commentaire(s)| C'est un Philippe Lalliot ému et déjà nostalgique qui était présent au déjeuner organisé par le mouvement sportif sénégalais. Ce mouvement a offert ce déjeuner en l'honneur de l'ambassadeur de France au Sénégal. Mamadou Diagna Ndiaye ,président du comité National Olympique et Sportif Sénégalais et membre du comité international olympique a magnifié la force de persuasion de Lalliot, qui a su mobiliser tous les ambassadeurs de l'Union Européenne, en faveur du CNOSS pour une organisation réussie des JOJ 2026 Il est arrivé au Sénégal en 2019.







