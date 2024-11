Démenti sur un Fake News: Aucune restriction d’entrée pour nos frères guinéens, précise la Police Nationale

Dans un communiqué officiel daté du 27 novembre 2024, la Police Nationale a tenu à rétablir la vérité : ces allégations sont dénuées de tout fondement. Aucune mesure de fermeture des frontières ou de restriction d’accès n’a été prise par les autorités sénégalaises.



La vérité sur la mobilité dans l’espace CEDEAO



Le Sénégal, conformément au protocole de la CEDEAO, autorise la mobilité des citoyens de la sous-région sur présentation d’une carte d’identité biométrique CEDEAO. Cependant, fidèle à son esprit d’hospitalité, le pays maintient une grande flexibilité dans les conditions d’entrée pour les ressortissants des États membres, notamment les pays limitrophes.



Appel à la vigilance face à la désinformation



La Division de Communication et des Relations Publiques de la Police rappelle son engagement à assurer un contrôle strict mais équitable de l’immigration. Elle invite la population et les médias à ne pas relayer des informations non vérifiées susceptibles de nuire à la cohésion régionale.