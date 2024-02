Demi-Finales CAN 2023:Nigeria-Afrique du Sud à 17 H et Côte d’Ivoire-RD Congo à 20H: Duels explosifs à Bouaké et Abidjan

Le Nigeria et l’Afrique du Sud visent une qualification en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) à l’occasion de leur duel, aujourd’hui, au stade de la Paix de Bouaké. Absente à ce stade de la compétition depuis 2000, l’Afrique du Sud veut déjouer les pronostics et elle en a les arguments pour y […]

Le Nigeria et l’Afrique du Sud visent une qualification en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) à l’occasion de leur duel, aujourd’hui, au stade de la Paix de Bouaké. Absente à ce stade de la compétition depuis 2000, l’Afrique du Sud veut déjouer les pronostics et elle en a les arguments pour y arriver.

En s’inclinant (0-2) contre le Mali lors de son entrée en lice en Coupe d’Afrique des nations (Can), l’Afrique du Sud avait donné l’impression qu’elle n’y arriverait pas, comme ce fut lors de ses trois dernières participations (élimination au premier tour et zéro but marqué). Mais au fil des rencontres, les «Bafana Bafana» se sont réajustés et n’ont plus encaissé le moindre but. Mieux, ils ont éliminé le Maroc, candidat déclaré au sacre final et le Cap-Vert, l’une des sensations de ce tournoi. Autant dire que l’Afrique du Sud n’est pas venue pour du tourisme et elle se donne les moyens d’accrocher une deuxième couronne, après celle remportée en 1996, à domicile. Les Sud-Africains peuvent compter sur leur dernier rempart, Ronwen Williams, ce héros qui leur a sorti une performance exceptionnelle et rare à la fois, en stoppant quatre penaltys sur les cinq tirés par les Cap-Verdiens, lors du quart de finale.

Mais la montagne risque d’être trop haute face au Nigeria, même si cette Can a montré son incertitude et son lot de surprises depuis le début. En effet, le Nigeria fait partie des équipes les plus fortes et les mieux organisées et ce n’est pas pour rien qu’il n’a concédé qu’un seul but lors de son premier match contre la Guinée Équatoriale. De plus, les «Super Eagles» marquent à chaque fois, à l’image de Lookman (3 buts et Victor Osimhen 1 but mais incertain pour ce match). Après leurs cinq confrontations, les deux équipes sont à égalité parfaite avec une victoire chacune et trois matches nuls.

D’un de nos envoyés spéciaux Mouhamadou Lamine DIOP

CÔTE D’IVOIRE – RD CONGO, À 20H

Des « Éléphants » décimés, affrontent les « Léopards »

Pays hôte de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can), la Côte d’Ivoire n’est qu’à un pas d’une qualification en finale de la compétition. Elle affronte la Rd Congo, aujourd’hui au stade Alassane Ouattara-Ébimpé d’Abidjan. Ce sera la sixième confrontation entre les deux pays dans l’histoire de la Can.

Sauvée de justesse, revenue d’entre les morts, les termes ne manquent pas pour définir le parcours de la Côte d’Ivoire dans cette 34e édition de Coupe d’Afrique des nations (Can). Repêchés parmi les meilleurs troisième, les «Éléphants» ont créé la sensation en éliminant le Sénégal en huitième puis le Mali en quart de finale, après un match plein de rebondissements. Menés depuis la première mi-temps, ils ont su se surpasser pour arracher l’égalisation dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire et inscrire le but de la qualification à la toute dernière minute des prolongations. Mais ce match aura laissé des traces puisque pas moins de quatre joueurs, et non des moindres, ne seront pas de la partie, cet après-midi. Odilon Kossounou, expulsé, Oumar Diakité, qui a reçu un carton rouge bête pour avoir enlevé son maillot lors du but de la victoire, Serge Aurier et Christian Kouamé, avertis en huitième et en quart, vont devoir suivre le match des tribunes. Mais cela peut ne pas avoir des conséquences puisque la Côte d’Ivoire s’est découvert des valeurs d’abnégation, de solidarité et de détermination, pour se sortir de n’importe quelle situation. Mais il ne faut pas prendre de haut les «Léopards» de la Rd Congo, car ces derniers n’ont pas usurpé leur place en éliminant l’Égypte et la Guinée avec la manière. Et ils veulent aller au bout, comme ce fut le cas en 1968 et 1974. Ils voudront surtout, rééquilibrer la balance au niveau de leurs confrontations puisqu’en cinq duels, la Côte d’Ivoire s’est imposée à deux reprises, concédé deux nuls pour une défaite. C’est une confrontation qui sera attendue à bien des égards.

D’un de nos envoyés spéciaux Mouhamadou Lamine DIOP

«Bafana Bafana» et «Léopards», outsiders embusqués

Elles n’ont jamais été citées parmi les favoris au sacre, mais l’Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sont bien là. Et elles auront bien leur mot à dire dans cette compétition qui va baisser ses rideaux, ce dimanche 11 février.

Les «Bafana Bafana» n’ont jamais été aussi proches de la consécration depuis leur sacre, en 1996, à domicile, leur finale perdue en 1998 et leur élimination en demi-finale en 2000. Leur présence, cette année, dans le dernier carré, ne doit rien au hasard. Avec un groupe majoritairement composé de joueurs évoluant au Mamelodi Sundowns, l’équipe sud-africaine a réussi à accrocher la Tunisie en phase de groupe, avant d’éliminer le Maroc en huitième de finale, puis le Cap-Vert en quart. Cet après-midi, elle va livrer une bataille épique pour décrocher une place en finale. Ce sera face au Nigeria. Les hommes d’Hugo Broos croient en leurs chances et leur parcours leur donne, légitimement, le droit de rêver d’aller encore plus loin, dans cette compétition. Ils auront cependant fort à faire face aux «Super Eagles» qui possèdent l’une des meilleures défenses de la compétition, pour n’avoir encaissé qu’un seul but face à la Guinée Équatoriale, mais également l’une des meilleures attaques de la compétition sur le papier. De leur côté, les «Bafana-Bafana» miseront sur leur gardien exceptionnel, Ronwen Williams, et une défense disciplinée, pour espérer franchir l’obstacle nigérian et ajouter une deuxième étoile à leur palmarès. «Nous sommes heureux et motivés de jouer les demi-finales. Pour plusieurs personnes, ce n’était pas quelque chose de prévu. Ça fait plusieurs années que l’Afrique du Sud n’est pas arrivée ici. C’est plus de motivation. Ça nous donne envie d’aller jusqu’à la finale. Nous avons joué contre le Maroc qui a plusieurs joueurs à l’extérieur. Le Nigeria est favori pour gagner ce match, mais nous allons tout faire pour écrire l’histoire en gagnant ce match», a déclaré Hugo Broos, hier, en conférence de presse.

La Rdc à pas feutrés

Au coup d’envoi de la Can, ils n’étaient pas bien nombreux à parier sur la Rd Congo, mais les «Léopards» sont bien là. Après quatre matches nuls, ils ont remporté une belle victoire contre la Guinée (3-1). Un succès qui a aiguisé leur appétit. Les Congolais n’avaient plus intégré le dernier carré depuis 2015, quand ils avaient été battus 1-3 en demi-finale, par la Côte d’Ivoire, futur vainqueur de l’épreuve. Après sa retentissante victoire contre la Guinée, Sébastien Desabre et ses hommes commencent à croire au sacre. «On est en demi-finales et ce serait idiot de ne pas croire au sacre final. Mais ça va être difficile, comme cela a été contre la Guinée. Ce n’est pas la Can des surprises, c’est la Can du travail récompensé. Je suis fier de mes joueurs, ils ne sont pas là par hasard», a-t-il estimé. Ce mercredi, les Congolais, nostalgiques de leur dernier sacre en 1974, défieront les «Éléphants» avec, d’abord, l’envie de prendre leur revanche, car ils ne voudront pas perdre deux fois à la même étape de cette compétition, face au même adversaire. Ils voudront, ensuite, briser une malédiction qui aura duré 50 ans.

Avec de nombreuses têtes d’affiche éliminées tôt, la 34e édition de la Can reste plus que jamais ouverte. Réputée pour son imprévisibilité, ce tournoi pourrait bien réserver aux amateurs du ballon rond bien des surprises ce mercredi.

D’un de nos envoyés spéciaux Samba Oumar FALL

Source : https://lesoleil.sn/demi-finales-can-2023nigeria-a...