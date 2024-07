Démission : Ibra SECK, Directeur des carrières tourne le dos à l'APR et se projette pour un Sénégal prospère

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Après une concertation approfondie avec les membres de SUXALI Grand Yoff dont je suis le président, j'ai décidé de démissionner du parti politique Alliance Pour la République (A.P.R.). Cette décision a été le résultat d'une longue réflexion entamée dès le lendemain de la défaite de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l'élection présidentielle du 24 Mars 2024.



En effet, au cours de ces dernières années, j'ai soutenu et accompagné le président Macky Sall en contribuant à impulser sa vision conceptualisée en Plan Sénégal Émergent (P.S.E.) et en participant activement à la mise en œuvre des différents plans d'action.



Aujourd'hui, cet homme que je soutenais a quitté le pays en laissant orpheline l'A.P.R. C'est pourquoi, j'ai décidé de me consacrer pleinement à l'édification du Mouvement SUXALI Grand Yoff qui se veut plate-forme citoyenne orientée vers la prise en charge des besoins et aspirations de nos concitoyens.



Aussi, avec le processus de massification de ce Mouvement, notamment durant la période des parrainages, notre ambition est d'œuvrer davantage à son développement pour le faire évoluer en Mouvement SUXALI SENEGAL (M.S.S.).

Dans cette perspective, le M.S.S. servira d'espace citoyen inclusif avec une approche communautaire participative. Cette option est adossée à une forte conviction que c'est la bonne voie pour une contribution active au développement, au progrès et à la prospérité de notre cher pays. Je saisis cette occasion pour inviter tous mes concitoyens du pays à nous rejoindre dans le MSS , porteur d'un avenir radieux pour le Sénégal.



Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure que j'ai vécue au sein de l'A.P.R. et de B.B..Y.



En avant Mouvement SUXALI SENEGAL. »



Ibra Seck , Président du MSS,

Directeur des Carrières au Ministère de l'énergie, du pétrole et des mines,

Président de l'association des géologues du Sénégal.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook