Démission d’Aliou Sall de la CDC : «Aar li nu bokk» invite les citoyens à rester mobiliser La démission d’Aliou Sall de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a été annoncé. La Plateforme «Aar li nu bokk», prenant acte a invité les citoyens à rester mobiliser, tout en attendant le mot d’ordre. D’après eux, une telle démission n’entame en rien ni leur détermination, ni leur mobilisation, encore moins les exigences pour un traitement diligent et transparent de ce dossier devant les organes judiciaires nationaux et internationaux.



La Plateforme «Aar Li Nu Bokk», apprenant à travers les médias la démission d’Aliou Sall, en prenant acte à rappeler à tous les citoyennes et citoyens du Sénégal qu’un tel acte n’entame en rien ni sa détermination, ni sa mobilisation encore moins ses exigences pour un traitement diligent et transparent de ce dossier devant les organes judiciaires nationaux et internationaux. « Si besoin en est encore qu’elle reste plus que jamais attachée aux seules exigences qui sont à la base de la constitution de cette plateforme citoyenne», lit-on sur le communiqué.



Ainsi, les membres de la plateforme exigent la livraison à la justice de tous ceux qui sont cités dans le Rapport de l’IGE, ainsi que dans le reportage de BBC ou dans tout autre document lié à ce scandale. Par ricochet, ils demandent la renégociation de tous les contrats léonins négociés et signés sur le dos du peuple sénégalais, privant le Sénégal de ses richesses pétrolières et gazières au profit de multinationales étrangères et de leurs relais et complices locaux.



Mais aussi, le recouvrement de tous les avoirs détournés indûment, et placés ou en voie d’être placés, dans les comptes bancaires au Sénégal ou dans des paradis fiscaux à l’étranger. « Aucun acte cohérent et décisif, posé dans ce sens, en dépit des gesticulations du Procureur de la République qui semble plus préoccupé à « enterrer » le dossier et à divertir qu’à rechercher la vérité, seulement la vérité», dénonce la plateforme.



Tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher dans ce scandale de corruption, exhorte-t-elle, doivent chercher des avocats et se préparer à faire face à la justice nationale et internationale. Et «Aar Li Nu Bokk» demande aux citoyens de rester mobiliser, tout en attendant le mot d’ordre dans les jours à venir.

