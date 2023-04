Départ de Rewmi de la mouvance présidentielle : deux de ses responsables à Mbour optent pour le «Macky»

Pourtant, cette photo aurait pu passer inaperçue comme tant d’autres mais elle est devenue symbolique parce que marquant le début d’une nouvelle ère dans le landerneau politique local. Il s’agit de celui d’un nouveau cheminement politique acté par deux responsables du parti Rewmi dans la capitale de la Petite côte.



En effet, les deux hommes qui se sont fait photographier aux côtés du maire viennent de tourner le dos à leur formation politique suite à la décision annoncée un peu plus tôt dans cette journée par leur leader de quitter la coalition Benno Bokk Yaakaar.



C’est à travers un communiqué plus que cousu de fil blanc que ces deux conseillers municipaux de Rewmi élus sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar ont franchi allégrement le cap de la transhumance.



« Dans une logique de cohérence, et de loyauté, nous réitérons notre engagement à accompagner notre frère le Maire Cheikh Issa Sall pour l’exécution du programme 1.10.100 Yessal Mbour. À cet effet, nous marquons une rupture totale avec le parti Rewmi en quittant toutes les instances du parti au niveau local comme au niveau national. Par ailleurs, nous confirmons notre ancrage au sein de la mouvance présidentielle, et comptons suivre la trajectoire politique de Monsieur le Maire Cheikh Issa Sall, afin de continuer à œuvrer davantage pourle développement etle rayonnement de la ville de Mbour », ont argué les désormais ex-responsables de Rewmi à Mbour.



Seny Bâ, chef de cabinet du maire Cheikh Issa Sall, et Cheikhou Dia, directeur du stade Caroline Faye de Mbour, semblent vouloir ainsi « sauver leur peau » comme bon nombre de Mbourois interpellés l’ont laissé entendre.

Le Témoin