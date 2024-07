Département de Mbacké : seuls 35 % des constructions font l’objet d’une demande d’autorisation

Seuls 35 % des constructions du département de Mbacké (centre) font l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès des services administratifs concernés, a déclaré, mardi, le chef du service départemental de l’urbanisme et de l’habitat, Khadim Fall.



‘’Le pourcentage de dépôt de demandes d’autorisation de construire dans le département de Mbacké tourne autour de 35 %’’, a-t-il dit en marge d’une réunion des chefs de village de la commune de Touba.



‘’Une sensibilisation et une communication insuffisantes’’ sont à l’origine de la faiblesse de ce taux, selon M. Fall.



Beaucoup de propriétaires immobiliers ignorent l’utilité de l’autorisation de construire, a-t-il signalé.



Le chef du service départemental de l’urbanisme et de l’habitat de Mbacké est d’avis que ‘’cette croissance exponentielle de la ville de Touba pose des défis importants en matière d’urbanisation, notamment en termes de planification, de gestion des infrastructures et de respect des normes environnementales’’.



Le département de Mbacké concentre deux des villes les plus peuplées du pays, la capitale départementale du même nom et Touba.



Le but de la rencontre des chefs de village était de sensibiliser les participants aux questions liées à l’urbanisme en vue d’une ‘’croissance harmonieuse et durable’’ de ces deux villes.



La réunion s’est déroulée en présence du maire de Touba, Abdou Lahad Ka, et de chefs de services décentralisés de l’État.



‘’L’expansion rapide, sans planification adéquate, engendre plusieurs risques, des risques d’insécurité notamment’’, a rappelé Khadim Fall.



Aps