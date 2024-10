Déploiement annoncé de trente-quatre nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail

Trente-quatre inspecteurs et de contrôleurs du travail vont être déployés à travers le pays pour combler le manque de personnels dans le secteur, a annoncé vendredi à Dakar, Yankhoba Diémé, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



‘’J’ai signé hier l’arrêté portant affectation de trente-quatre nouveaux inspecteurs et contrôleurs de travail, notamment onze inspecteurs et vingt-trois contrôleurs du travail pour renforcer le personnel et combler un manque au niveau du territoire’’, a-t-il assuré.



Yankhoba Diémé a fait cette annonce en prenant part à l’ouverture de l’assemblée générale de renouvellement des instances dirigeantes de l’Institution de coordination de l’assurance maladie obligatoire (ICAMO).



Il a insisté sur l’importance de renforcer le rôle des institutions de prévoyance dans un pays.



‘’Les institutions comme la Caisse de sécurité sociale, l’ICAMO, et l’institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) peuvent, à l’image d’autres pays, être des locomotives en termes de financement’’, a laissé entendre M. Diémé.



Il a réitéré l’ambition des nouvelles autorités d’accroître la contribution de telles structures dans le développement d’une économie endogène.



‘’Au-delà de l’objet pour lequel elles ont été mises en place, nous croyons que ces institutions peuvent fortement contribuer au développement d’une économie endogène’’, a fait remarquer Yankhoba Diémé.



Il a assuré que des réformes allaient être entreprises pour renforcer le fonctionnement de ces structures en termes d’instruments juridiques, de renforcement des effectifs et de la logistique.



”Dans le cadre de la couverture maladie universelle, nous avons besoin globalement de rationaliser, mais également de joindre l’ensemble des services qui interviennent à ce niveau’’, a souligné le ministre du Travail.



Il a par exemple évoqué le fait que certains services étaient écartelés entre le ministère de la Santé, le ministère de l’Économie et le ministère de la Famille.



