Dérives sur les plateaux télé et réseaux sociaux : Ousmane Sonko annonce zéro tolérance La diffusion de fausses nouvelles et toute autre infraction pénale feront l'objet, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, d'une politique de « zéro tolérance ». Le chef du gouvernement Ousmane Sonko met en garde les acteurs des médias et estime désormais que l’exécutif sera au cœur de toute action visant à sanctionner les infractions pénales, afin de rétablir l'ordre.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook