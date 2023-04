Dernier virage du mois Ramadan : Macky Sall à La Mecque pour effectuer la « Umrah »

Le président de la république s’est déplacée avec une délégation réduite, ne comptant aucun membre de son cabinet ou membre du gouvernement.



Il a atterri à Djeddah hier en début de matinée. Après les honneurs royaux et un passage au Palais de hôtes, Macky Sall, accompagné du directeur général de l’agence nationale de la Maison de l’outil, Maodo Malick Mbaye, de Me Djibril War et du poète Amadou Lamine Sall, entre autres, a fait cap sur La Mecque.



Logé à l’hôtel Royal qui fait face au Haram et à la Kaaba, le président et sa suite ont effectué la Umra avant de prendre part aux prières du Tarawih et Khiyaamouleyli.



Le chef de l’Etat devrait rentrer sur Dakar au plus tard le mercredi prochain, après un passage à Medinatoul Mounawara où il devra se recueillir à Rawda Sherif, mausolée du Prophète Mouhamed (PSL).



senenews.com