Dernier virage pour Octobre Rose : Mimi Touré pour que la lutte continue et que toute l’année soit rose ! Mois mondialement célébré, Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, mais aussi à récolter des fonds pour la recherche. Un mois de sensibilisation et de plaidoyer pour sa lutte. C’est en ce sens que Aminata Mimi Touré a posté sur X, ex twitter, un message pour que la lutte continue et que toute l’année soit rose ! Son post :

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

#OctobreRose tire à sa fin et je félicite tous ceux qui ont contribué à sensibiliser les populations et les femmes sur les cancers feminins, du sein et de l’utérus.



Je félicite chaleureusement la jeune Salimata Seck pour la randonnée de sensibilisation organisée aujourd’hui au Parc de Hann ainsi que toutes les grandes championnes sportives et les journalistes femmes du monde du sport qui y ont participé.



La lutte continue et que toute l’année soit rose !



