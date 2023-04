Dernier virage vers la Korité : les vendeurs de chaussures entre espoir, craintes et prières Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 22:59 | | 0 commentaire(s)| La communauté musulmane vient d’entamer les dix derniers jours du mois béni de Ramadan. Dernier virage vers la Korité, la célébration de fin du jeûne est aussi une opportunité pour plusieurs secteurs de l’économie sénégalaise, mais surtout l’informel. Leral Tv dans sa série de reportage dédiée, s’est rapproché des vendeurs de chaussures.





En cette période d’incertitudes dominée par l’inflation, ces fabricants, cordonniers, commerçants et revendeurs sont majoritairement partagés entre espoir, craintes et prières…Car cette année leur semble particulièrement difficile…Reportage

