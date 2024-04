Dernière décision sur la Couverture sanitaire universelle ; Quand Macky court-circuite Diomaye Faye

La Sen-Csu est dotée de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l’équité sociale et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.



Pourtant nous dit Bes Bi, cette même dénomination, Csu, est aussi promise par le nouveau président. Et dans son programme, Bassirou Diomaye Faye souligne qu’il va «mieux prendre en compte la politique de prévention et travailler à éviter la maladie.



Pour être efficace, la Csu bénéficiera à tout le monde et impliquera la grande majorité dans la cotisation». Qu’est ce que le nouveau président va y innover ?



Qui vivra verra, dit l’adage