Dernière session chambre criminelle 2020 : Dix affaires sont inscrites dont celle du sanguinaire de Tamba La dernière session de la chambre criminelle de cette année s’est ouverte du mercredi 9 au vendredi 11 décembre. Dix affaires sont inscrites au rôle d'audience dont celle du sanguinaire de Tambacounda

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Pour cette dernière session de la chambre criminelle de l'année, 10 prévenus dont une fille seront présents au banc des accusés. Sur ces affaires, le tiers concerne des questions de drogue. Un phénomène très présent dans cette partie du pays, du fait de sa position frontalière avec d'autres pays, à en croire le procureur de la République Modou Sokhna Thiam.



Selon le parquetier, la solution à ce fléau qui gangrène le Sénégal orientale est la répression sévère, afin de dissuader ceux qui seront tentés de commettre ce genre de crimes.



Les accusations vont des chefs d'inculpation de meurtre, de coups et blessures involontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail, de détention illégale d'armes, de trafic international de drogue et de contrebande, de trafic intérieur de drogue, de culture de chanvre indien, offre et cession de drogue en vue d'une consommation personnelle, détention d'armes sans autorisation administrative et d'infanticide.



Parmi les 10 affaires inscrites, figure celle du double meurtre à Diamwéli. Il a longtemps défrayé la chronique dans la région, du fait de son caractère horrible. Ce double homicide a été perpétré, la nuit du 25 au 26 juillet 2019, au quartier Diamwéli.



Cette nuit-là, l'accusé Amadou Diallo dit ‘’Modou Fall’’, âgé de 28 ans, originaire de Yang Yang, à Linguère, marié et père de deux enfants, avait séjourné au domicile du vieux Demba Ba qui avait partagé son dîner avec lui, avant de boire du thé.



A l'heure du coucher, vers 1 h du matin, le vieux Ba s'apprêtait à rejoindre sa chambre, lorsqu’Amadou Diallo, muni d'un coupe-coupe, lui a asséné un violent coup à la tête, lui ouvrant le crane en deux. Ensuite, il s’est enfui pour atterrir dans un village d'à-côté, à Sinthiou Gaydi, où il s'est introduit dans une demeure. Son bruit a réveillé le couple Ba qui dormait paisiblement.



Le mari, Amadou Ba, et sa femme Oulèye Diallo, alertés par le bruit, sont sortis voir ce qui se passait. Malheur leur en a pris. Le criminel, toujours muni de son coupe-coupe, a d'abord frappé la femme au cou, la blessant grièvement, avant d'asséner un autre coup à la mâchoire du mari venu secourir son épouse.



Les cris de détresse des victimes ont alerté le père de famille, Baydi Ba, âgé de 76 ans, qui est sorti à son tour de sa chambre pour s'enquérir de la situation. Le berger Amadou Diallo lui a donné un violent coup à la tête, qui ne lui a laissé aucune chance.



Le vieux s'est affalé. Le berger l’a achevé en l’égorgeant. Son forfait accompli, le meurtrier s’est barricadé dans la chambre de sa victime, avant d'y être extirpé par les gendarmes.

Cette affaire est d'ailleurs la première inscrite au rôle d’hier. Tout Tamba attend le verdict du tueur fou.

Enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos