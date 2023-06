Des agents immobiliers détournent plus de 50 millions à la Sogetim et se font arrêter par la Dic

Agés respectivement de 29 ans et de 33 ans et employés de la société immobilière Sogetim, M. Thiasso et A.K. Nounor séjournent actuellement à la citadelle du silence. Ils ont été déférés au parquet par la Division des Investigations Criminelles (Dic) suite à une plainte de leur employeur qui les accuse d’avoir détourné 50 564 479 Fcfa des caisses de leur société. Une somme destinée au paiement des impôts des propriétaires de maisons gérées par leur agence. Les faits remontent entre 2020 et 2021. Le pot aux roses a été découvert par un propriétaire de maison qui a constaté que la taxe de l’impôt sur le revenu, pourtant prélevée directement dans le paiement des locations, n’a pas été versée par l’agence immobilière.



Ainsi, le bailleur du nom de Sow a saisi les responsables de l’Agence qui, aussitôt, ont procédé à la vérification des comptes de la société. C’est ainsi qu’ils ont décelé un trou d’un montant de 50 564 479 Fcfa. Suffisant pour que l’un des responsables de l’agence du nom de I. Ndiaye convoque les agents Thiasso et Nounor, respectivement chef de service adjoint de recouvrement et agent de fiscalité et de recouvrement pour y voir plus clair. Toutefois, Ndiaye a failli tomber des nues lorsque les deux agents sont passés aux aveux en reconnaissant avoir détourné l’argent qu’ils ont utilisé à des fins personnelles. Menacés de plainte, les deux mis en cause ont promis séance tenante de rembourser par un système de moratoire qui n’a jamais abouti. Las d’attendre, I.Ndiaye a saisi la Division des Investigations Criminelles (Dic) d’une plainte contre M. Thiasso et A.K.Nounor pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de l’employeur, abus de confiance. Interrogés par les hommes du commissaire Adramé Sarr, les deux mis en cause ont à nouveau reconnu les faits avant de signer une reconnaissance de dettes et un système de moratoire. N’empêche, la société a maintenu sa plainte. Placés en garde à vue, M. Thiasso etA.K.Nounor ont été déférés au parquet.

