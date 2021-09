Des malfrats sénégalais dans un trafic de visas et emploi à Dubaï: l’alerte de l’ambassade du Sénégal aux Émirats L’Ambassade de la République du Sénégal aux Emirats Arabes Unis porte à la connaissance de la communauté que des Sénégalais malintentionnés sont en train de proposer à des jeunes sénégalais des visas et promesses d’emploi à Dubaï.

Impossible jusqu’à présent de s’installer aux Émirats arabes unis à moins d’avoir reçu une offre d’emploi en bonne et due forme de la part d’un employeur basé sur place. Mais la pandémie change tout : “Les professionnels étrangers pourront désormais vivre à Dubaï tout en travaillant à l’étranger”, annonce Gulf News et cela sans payer d’impôt sur le revenu, ni dans leur pays d’origine ni bien sûr aux Émirats.



D'aprés Rewmi, ces escrocs profitent de l’actualité relative à l’Expo qui se tiendra du 1er octobre au 30 mas 2022, moyennement le paiement de fortes sommes d’argent. Par conséquent, note le communiqué , l’Ambassade a déjà informé les autorités compétentes de la police sénégalaise pour traquer les escrocs qui s’adonnent à cette pratique mais aussi celles de la police de Dubaï et toute personne prise en flagrant délit de commission de tels actes fera face à la rigueur de la justice.



Plainte au Sénégal et aux Emirats



Et, il est demandé à tous les Sénégalais victimes des agissements des escrocs à porter plainte aussi bien au Sénégal qu’aux Emirats et à porter à l’attention de l’Ambassade les agissements de tout individu qui s’adonne à de telles pratiques délictuelles.

