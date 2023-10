Des soins oculaires gratuits à Yeumbeul: Plus de 1500 patients opérés de la cataracte Dans un effort concerté pour améliorer la santé oculaire au Sénégal, le centre de santé de Yeumbeul a accueilli du 08 au 13 octobre, un camp de chirurgie de la cataracte, une initiative conjointe de l'ONG humanitaire koweïtienne, Direct Aid Society, et du ministère de la santé et de l'action sociale. Cette opération, la huitième en son genre, a été saluée par le Dr Gabriel Massene Senghor, médecin chef du district sanitaire de Yeumbeul, qui a rappelé l'engagement à long terme de sa structure envers Direct Aid.

Le Dr Senghor a souligné l'importance de ces camps de chirurgie pour répondre aux besoins en santé oculaire au Sénégal. Il a révélé qu'il y a environ 550 000 malvoyants dans le pays, dont environ 80 % souffrent de cécités évitables telles que la cataracte. Ces camps de chirurgie jouent un rôle crucial pour résorber ce problème et aider les patients à recouvrer la vue.



Malgré les progrès, le Dr Senghor a noté que de nombreux centres de santé au Sénégal ne disposent pas encore d'unités de soins oculaires ni de médecins spécialistes en ophtalmologie. Cependant, il a rassuré que le ministère de la santé travaille activement pour rendre ces unités fonctionnelles dans l'ensemble des centres de santé du pays.



Saïd Oubary, directeur général adjoint de l'ONG, a confirmé que l'objectif de 1500 opérations serait largement dépassé, avec plus de 1000 opérations réalisées en une journée. L'objectif global de réaliser 15 000 opérations par an semble également à portée de main.



La journée de l'opération a coïncidé avec la Journée mondiale de la vue, et l'ONG a souligné son engagement en célébrant cette journée sur le terrain. Le Dr Mohamed Hindi, président de l'ONG Oeil du Monde, a rassuré que l'équipe effectue près de 250 opérations par jour, avec les équipements nécessaires pour garantir des conditions optimales.



