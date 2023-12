Désenclavement, Électrification, Infrastructures Sociales De Base... Les populations de Bounkiling saluent les efforts de l’État Tribune- Le département de Bounkiling est situé dans la région de Sédhiou. Cette partie Nord-Ouest de la région de Sédhiou présente un aspect rural particulier à cause des infrastructures qui y sont déjà construites.

«Au plan routier, 8 km de pavage sont construits. Ils ont transformé les ravins et autres tranchées en de véritables voies de circulation adaptées à l’environnement. Ces axes routiers modernes sont dotés de lampadaires solaires impactant sur la vie économique qui ne s’arrête plus avec le jour. Des infrastructures sociales sont également réalisées dans la capitale départementale avec la construction d’une maison de la femme, d’une maison de la jeunesse et de la citoyenneté», a souligné Wandifa Dramé.



À l’en croire, ces espaces d’échanges permettent de partager facilement les informations avec la cible et de procéder à sa formations et à son orientation. Dans un entretien avec Tribune, le conseiller spécial du président de la République a soutenu que les projets de Promoville et de l’Ageroute ont carrément transformé le visage de leur localité.



«Ce qui a aussi changé la vie des populations, c’est l’électrification de toutes les communes du département par l’Aner et le Pudc. Dans des zones où on revendait le sachet de glace entre 400 et 500 francs et où on faisait des kilomètres pour recharger les batteries de téléphone, désormais, c’est un ouf de soulagement », à en croire toujours ce responsable.



« Bounkiling étrenne son hôtel de ville R+1 et quitte ses anciens locaux qui ne pouvaient pas loger tous les bureaux de la municipalité. Enfin, le chef-lieu de département assiste aujourd’hui à la mise en place d’un escadron de gendarmerie et à la construction d’une nouvelle brigade de gendarmerie pour mieux sécuriser cette partie de la région adossée à la Gambie», se réjouit M. Dramé.



Mais, d’après toujours le responsable politique de l’Apr, ce qui a également le plus impacté sur le quotidien des habitants du département

«C’est le recrutement de jeunes femmes et hommes dans le cadre du Fonds d’entretien routier (Fera) a dit Malang Diéme. Des emplois permanents qui ont sensiblement réduit la précarité sociale et contribuaient à maintenir les jeunes et les femmes dans leur terroir», renchérit-il.



