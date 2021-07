Desserte Dakar- Ziguinchor: Des passagers d’Air Sénégal laissés en rade Les passagers de Air Sénégal qui devaient rallier Dakar depuis Ziguinchor ce week-end, ont connu une situation très particulière. Convoqués à 10 heures pour prendre leur vol, ils ont eu la surprise de ne trouver aucun avion disponible. D’après un témoin sur place, contacté par Dakaratcu, aucune communication ne leur a été servie.

Les autorités de la compagnie aérienne leur ont proposé quelques heures plus tard, un aéronef de Transair pour acheminer tout ce beau monde vers Dakar. Mais, l’avion de Transair ne pouvait pas contenir plus de 10 personnes. Ainsi, il a fallu alors, par petits groupes, faire embarquer les plus chanceux. Les autres, pendant ce temps, attendaient un autre avion. Et certains ont pointé du doigt le tri sélectif des préposés à l’embarquement.



Selon la cellule de communication d’Air Sénégal, jointe par Dakaractu, l’un des deux ATF qui assurent la liaison Dakar-Ziguinchor et en même temps, la desserte de Banjul, est actuellement en maintenance à Dakar. Ce qui cause un préjudice. Puisque, le seul avion disponible ne peut pas assurer les liaisons en temps voulu. C’est pour remédier à cet écart que les passagers ont été réorientés vers un des partenaires d’Air Sénégal, qui se trouve être Transair, pour leur permettre de regagner leurs familles.



Si les passagers qui ont acheté leurs billets au niveau d’Air Sénégal, avaient été avertis de la situation, ceci n’a pas été le cas des autres passagers qui ont acquis leurs billets dans des agences de voyage. Le week-end n’aidant pas, ils n’ont pu être avertis par ces structures.



