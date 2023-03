Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Destination Saint-Louis : Le concept « Nu Dem Ndar », une exposition sur le charme attractif de la majestueuse «Venise africaine » Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 22:01 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal s’est résolument engagé dans la redynamisation du tourisme, en mettant en œuvre des actions concrètes de développement et de promotion, conformément aux orientations définies par le président de la République, Macky Sall, à travers le Plan Sénégal Émergent. Le tourisme représente la deuxième source de devises après la pèche et reste un pilier essentiel pour une émergence économique et sociale.

Dans le cadre de la diversification et de la promotion de l’offre touristique nationale, le Ministère du Tourisme et des Loisirs a engagé plusieurs actions qui s’inscrivent dans un élan de mise en valeur des produits et sites touristiques.



Ainsi, dans sa mission d’animation et de promotion des pôles touristiques, la Direction de la Promotion touristique, en phase avec la stratégie de relance et de développement du secteur, organise un Programme de Marketing de proximité « Nu Dem Ndar», les 17, 18 et 19 mars 2023.



Ancienne capitale de l’Afrique de l’Ouest francophone, Saint-Louis ou la majestueuse «Venise africaine» fait partie des sites qui gardent leur charme particulièrement attractif, avec les marques de son passé colonial. Le concept « Nu Dem Ndar » est une reprise courante de la langue wolof ; ce label touristique vise à promouvoir la destination Saint-Louis, dans toute sa diversité.



A retenir que la ville de Saint Louis du Sénégal est « Une Valeur Universelle Exceptionnelle ! ». Et ce programme «Nu Dem Ndar », qui offre une expérience unique en promotion touristique, se déroulera sur 3 jours.







