Destruction de leurs maisons : 7 ans après, les victimes de Tobaggo toujours hantées par le bruit des bulldozers Mbaye Thioye, président du Collectif des Victimes, a tenu à rendre hommage aux disparus ainsi qu’à leur famille. Il s'agit d' Abdou Ndiaye Colonel Diop, Assane Kane, Oumar Ba, Djadji Ndiaye, Mme Mbacke, Cheikh Mbacke Fall Gainde Fatma et tant d’autres, qui ont rejoint leur Seigneur sans pouvoir jouir de leur parcelle, rapporte africaleadnews.

Mbaye Thioye a tenu à remercier le Président de la République Macky Sall qui, dès la survenue du drame a instruit les différents services de l’Etat qui pour le remboursement des destructions, qui pour l’octroi de nouvelles parcelles. Si pour certains, des acquis sont notés pour d’autres, il n’en est rien. La faute à l’administration, loin d'avoir joué le jeu.



Bien au contraire, ce sont des réunions à n’en plus finir. Il semblerait que les blocages soient le fait des services concernés malgré les instructions données par le président Macky Sall.



"C’est à eux de finaliser le problème dira Mbaye Thioye non sans rappeler que le site proposé devra avoir toutes les commodités, eau, assainissement ainsi qu’un environnement décent.



En outre, les indemnisations à hauteur de 10 a 20 millions selon le niveau de destruction de chacun", a-t-il fait savoir.



Les blocages concernant les plans parcellaires, délivrés par le cadastre faute de non autorisation de lotir, doivent être accordés par la Direction de l’Urbanisme. Les détenteurs de double parcelle n’en ont reçu qu’une seule .

