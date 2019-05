Déthié Fall: " Macky Sall a encadré une victoire technique et non électorale lors des élections " Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2019 à 07:10 | | 0 commentaire(s)|

L'opposition continue de contester la victoire de Macky Sall lors des dernières élections présidentielles. Et c'est le vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall qui monte au créneau pour ouvrir la présentation d'un livre blanc de 56 pages où sont listés les manquements qui, selon les rewmistes, invalident la réélection de Macky Sall pour un mandat de 5 ans. " Macky Sall n'a pas de victoire électorale mais il a encadré une victoire technique" a fait savoir le député tout en avançant quelques arguments de sa déclaration.

Accueil Envoyer à un ami Partager