Déthié Fall dévoile : « comment Saliou Sarr a été induit en erreur par les agents de la DGE et de la CENA »

Déthié Fall, le mandataire de Yewwi Askan Wi (Yaw), était, ce lundi, à la Direction générale des élections (Dge), pour déposer "les retraits sur la liste de Joseph Sarr et de Palla Samb". Après une heure d’échanges avec le président de la commission de réception des dossiers, il s’est adressé à la presse.



« On venait déposer trois correspondances. Il s’agit des retraits notifiés et exprimés par Joseph Sarr et Palla Samb de ne plus figurer sur liste départementale de (YAW) à Dakar. Nous avons échangé pendant une heure avec le président de la commission de réception des dossiers, le commissaire Sarr. Pour nous, c’était un exercice simple et facile. Je suis le mandataire et cet exercice on doit me le permettre en toute circonstance », a-t-il dit.



Malheureusement, ajoute-t-il, on nous a opposé un refus. « Le commissaire n’a pas voulu recevoir les deux retraits qu’on était venu rectifier. Pourtant, c’est ce même président de commission qui nous avait dit qu’ils étaient encore au niveau du contrôle des parrainages et que la période d’examen allait s’ouvrir à partir d’aujourd’hui (lundi). Et qu’il fallait attendre pendant cette période pour venir parler des candidatures », a indiqué le mandataire de la coalition de l’opposition.



L’autre correspondance, selon Déthié Fall, portait sur le nombre de parrains qui figure sur le récépissé de dépôt de la coalition Benno Bokk Yaakar.



« La loi pour ce qui est des élections législatives n’autorise pas le dépôt de plus de 55.327 parrains. Vous avez que la liste qui a été déposée par la coalition Benno Bokk Yaakar comporte 55.328 parrains. Ce récépissé de dépôt c’est le mandataire lui-même qui l’a sorti accompagné de Mme Aminata Touré. Par la suite, le ministre de l’intérieur a sorti un arrêté qui datait du 27 avril qu’aucun acteur politique n’a vu. On peut naturellement interpréter que c’est un rattrapage après qu’ils aient constaté qu’ils venaient de commettre une bourde monumentale », a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre : « Ils ont lourdement fauté. La coalition présidentielle ne doit pas avoir de liste ni au Sénégal ni au niveau de la diaspora. La commission n’a pas voulu recevoir nos correspondances. Pis, elle a refusé l’accès à l’huissier ».





C’est au regard de tout cela que Déthié Fall renseigne avec force, qu’il est impossible d’imaginer des élections au Sénégal sans Yewwi à Dakar.

