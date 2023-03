Déthie Fall sur la situation de Sonko : « Trop c’est trop ! » Le leader du PRP a rendu public une note pour dénoncer la situation du leader du Pastef Ousmane Sonko et de sa famille « privés de sortir et de vaquer convenablement à leurs occupations ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

In extenso l’intégralité de sa publication !



« Chers compatriotes



Je dénonce avec la dernière énergie cette pratique inexplicable et incompréhensible contre le Président Ousmane SONKO. Qu’est ce qui peut expliquer qu’ils soient lui et sa famille privés de sortir et de vaquer convenablement à leurs occupations?



Trop c’est trop!



J’interpelle directement le Président Macky Sall sur cette situation qui ne peut plus continuer et lui demande de retirer dans l’immédiat toutes les forces de l’ordre présentes à la Cité Keur Gorgui.



Le Sénégal a toujours été une terre de libertés et de démocratie et elle le demeurera quoique cela puisse nous coûter.



Dethie Fall

President PRP

.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook