Détournement à Africa Satellite Télévision : l’agent Dièye condamné à six mois d’emprisonnement ferme Un agent d’Africa Satellite Télévision (AST) a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour abus de confiance portant sur plus de 61 millions de francs CFA. Chaque fois qu’il recevait de l’argent pour approvisionner les caissiers, il détournait une partie des sommes. Et pourtant, il signait pour démontrer la réception desdites sommes.



Mais le 22 novembre 2023, le trésorier a remarqué que l’agence de Mamadou Dièye ne faisait pas de remontées. Informée, la cheffe de l’agence des Maristes où officie Dièye a effectué une brève vérification.



Elle a découvert ainsi qu’un approvisionnement de 9 millions de francs CFA n’a pas été répertorié. Et pourtant, a-t-elle dit, Dièye avait signé la décharge. Sur ces entrefaites, le représentant qui s’est déplacé sur les lieux est parvenu à obtenir des aveux de Mamadou Dièye qui a remboursé sur place la somme de 3 millions de francs CFA.



Malgré ses promesses, une plainte a été déposée contre lui.



Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, il a contesté le montant du préjudice. À l’en croire, il a détourné 13 millions de francs CFA. Pour sa défense, il a renseigné avoir remis inconsciemment de l’argent à un certain Diabira qui lui promettait un visa pour le Canada.



Dans sa logique de se justifier, il a allégué que sur certains reçus, il n’y avait pas sa signature. Il a souligné également que la vérification est journalière. Mais le représentant d’AST a soutenu que le prévenu a plusieurs signatures. Il a précisé aussi qu’à l’enquête, Dièye a soutenu qu’il ignorait le montant qu’il a remis à Diabira



Selon lui, le comparant a misé avec une partie de l’argent au Parifoot.



Lorsqu'un de ses collègues lui a demandé l'argent, il lui a dit : “J’ai tout dépensé, j'ai tout gaspillé”, a-t-il renseigné. À la suite de la partie civile qui a réclamé le paiement de ses 61 millions de francs CFA, le maître des poursuites a requis un an d’emprisonnement ferme contre Mamadou Dièye. Le représentant du ministère public a trouvé que l’acte du prévenu peut avoir un impact sur le sort des pères de famille qui travaillent dans cette structure.



L’avocat de la défense a lui sollicité la clémence du tribunal. Mais sa requête n’a pas été acceptée par le tribunal qui a reconnu son client coupable. Celui-ci a écopé d’une peine d’emprisonnement de six mois ferme. Le tribunal a par la suite ordonné une expertise pour déterminer les manquants afin de déterminer les dommages et intérêts

